Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк закрутила роман с эффектным помощником режиссера

По слухам, Тома и Эмилию сблизила вовсе не работа, как можно было бы предположить, а любовь к собакам. Теперь они вместе с удовольствием выгуливают пса актрисы по кличке Тед, которого она завела в январе этого года. «Эмилия и Том действительно очень понравились друг другу. Он по уши в нее влюблен и уже строит планы на будущее», — рассказал инсайдер таблоида Daily Mail. Отметим, что сама Кларк уже не в одном интервью заявляла, что мечтает о семье и готова стать матерью.

Напомним, что в 2012-м Эмилия Кларк начала встречаться с актером Сетом Макфарлейном, с которым рассталась спустя год. В конце 2018-го ей приписылвали непродолжительный роман с режиссером фильмов «Силиконовая долина» и «Легион» Чарли Макдауэллом.