Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк закрутила роман с эффектным помощником режиссера
Фото: Eastnews
Недавно папарацци заметили Эмилию Кларк на романтической прогулке с симпатичным незнакомцем. Позднее журналисты раскрыли личность красавчика, сумевшего покорить сердце знаменитой «Матери драконов». Им оказался помощник режиссера Том Торнер, работавший над такими нашумевшими голливудскми проектами как «Миссия невыполнима», «Звездные войны» и «Ангелы Чарли».
Фото: Instagram Тома Тернера
По слухам, Тома и Эмилию сблизила вовсе не работа, как можно было бы предположить, а любовь к собакам. Теперь они вместе с удовольствием выгуливают пса актрисы по кличке Тед, которого она завела в январе этого года. «Эмилия и Том действительно очень понравились друг другу. Он по уши в нее влюблен и уже строит планы на будущее», — рассказал инсайдер таблоида Daily Mail. Отметим, что сама Кларк уже не в одном интервью заявляла, что мечтает о семье и готова стать матерью.
Напомним, что в 2012-м Эмилия Кларк начала встречаться с актером Сетом Макфарлейном, с которым рассталась спустя год. В конце 2018-го ей приписылвали непродолжительный роман с режиссером фильмов «Силиконовая долина» и «Легион» Чарли Макдауэллом.
Фото: Instagram, eastnews
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