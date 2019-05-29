Звезда «Игры престолов» 32-летний Кит Харингтон платит за лечение от алкогольной зависимости 120 тысяч долларов в месяц

Главная звезда сериала «Игра престолов» актер Кит Харингтон уже месяц лечится от стресса, алкогольной зависимости и переутомления, сообщает издание Super.ru. Пресс-секретарь актера подтвердил, что Кит находится в «оздоровительном учреждении». Клиника расположена в Коннектикуте, а месяц пребывания в ней обходится в 120 тысяч долларов.
Ранее в Сети появилась информация, что актеры «Игры престолов» эмоционально отреагировали на сценарий с финальными сценами сериала - многие плакали. Некоторое время назад Харингтон рассказывал, что обращался к психотерапевту во время работы над пятым сезоном, в котором его герой Джон Сноу ненадолго погибает.
Напомним, что окончание сериала «Игра престолов» многомиллионную армию фанатов. Они даже создали петицию в Сети, чтобы авторы фильма переписали сценарий и пересняли окончание культового сериала.
А вы смотрели «Игру престолов»?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Armando Gallo, Chloe Bell, Thierry Le Fouille, Nils Jorgensen, Faye Sadou/AdMedia, Hubert Boesl, Hbo/ Global Look press
Видео: youtube.com/ HBO, Today
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