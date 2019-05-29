Звезда «Игры престолов» 32-летний Кит Харингтон платит за лечение от алкогольной зависимости 120 тысяч долларов в месяц

Ранее в Сети появилась информация, что актеры «Игры престолов» эмоционально отреагировали на сценарий с финальными сценами сериала - многие плакали. Некоторое время назад Харингтон рассказывал, что обращался к психотерапевту во время работы над пятым сезоном, в котором его герой Джон Сноу ненадолго погибает.