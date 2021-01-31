Звезда группы Destiny’s Child Келли Роуленд родила второго сына

Напомним, что Келли Роуленд получила известность, как одна из основательниц известной американской группы Destiny’s Child — самой продаваемой R&B-группы за всю историю, согласно World Music Awards и Sony BMG. Появившись как квартет, она в конечном счете стала трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Помимо певческой карьеры Роуленд принимала участие в съемках фильмов и телевизионных сериалов. После серии успешных альбомов, выпущенных в составе группы, и сотрудничества с рэпером Nelly над синглом «Dilemma», получившим «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп/песенное совместное исполнение», Роуленд выпустила свой первый сольный альбом, который стал успешным.