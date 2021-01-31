Звезда группы Destiny’s Child Келли Роуленд родила второго сына
Фото: @kellyrowland / Instagram
«В 21 день 21 года 21 века Ной Джон Уэтерспун приветствовал нас!», — так подписала первое фото новорожденного сына Келли Роуленд. О рождении сына 39-летняя певица объявила только спустя 9 дней от родов. Певица, которая также является матерью 6-летнего сына Тайтана, документировала процесс беременности в социальных сетях и публиковала от селфи в зеркале в период раннего месяца до своего стиля родовспоможения дома. Вместе с мужем Тимом Уэзерспуном она с осторожностью подходила к процессу, поскольку опасалась за собственное здоровье и возможность выносить ребенка.
Напомним, что Келли Роуленд получила известность, как одна из основательниц известной американской группы Destiny’s Child — самой продаваемой R&B-группы за всю историю, согласно World Music Awards и Sony BMG. Появившись как квартет, она в конечном счете стала трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Помимо певческой карьеры Роуленд принимала участие в съемках фильмов и телевизионных сериалов. После серии успешных альбомов, выпущенных в составе группы, и сотрудничества с рэпером Nelly над синглом «Dilemma», получившим «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп/песенное совместное исполнение», Роуленд выпустила свой первый сольный альбом, который стал успешным.
Фото и видео: @kellyrowland / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!