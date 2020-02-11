passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда фильмов «Афоня» и «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова из-за рака лишилась легкого

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Евгения Симонова с дочерью Зоей

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press

64-летняя звезда советского экрана и театров несколько лет борется с онкологией.

Популярность пришла к Евгении Симоновой после съемок в фильмах «В бой идут одни "старики"», «Обыкновенное чудо» и «Афоня». Всего Евгения снялась в почти 80 фильмах и сыграла десятки ролей в театре им. Маяковского и в «Современнике».

Актриса и сейчас продолжает радовать поклонников своим талантом, но мало кто из них знает, что Евгения Симонова борется с онкологией. Из-за рака народная артистка РФ даже лишилась легкого сообщает «ЭГ».

Но даже после операции, которую ей провели в Германии, актриса не отказалась от привычки курить. Правда, теперь Евгения Симонова не может далеко ездить на гастроли и съемки — ей запрещены большие нагрузки.

Евгению Павловну поддерживают дочери и супруг — режиссер Андрей Эшпай.

Кстати, несколько лет назад аналогичный диагноз поставили и брату Евгении Симоновой — известному телеведущему программы «Умники и умницы», профессору Юрию Вяземскому. Но оказалось, что медики ошиблись. Это выяснилось во время дополнительных исследований.

Фото: АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, кадры фильмов

Видео: «Афоня»

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!