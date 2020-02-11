Звезда фильмов «Афоня» и «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова из-за рака лишилась легкого

Актриса и сейчас продолжает радовать поклонников своим талантом, но мало кто из них знает, что Евгения Симонова борется с онкологией. Из-за рака народная артистка РФ даже лишилась легкого сообщает «ЭГ».

Но даже после операции, которую ей провели в Германии, актриса не отказалась от привычки курить. Правда, теперь Евгения Симонова не может далеко ездить на гастроли и съемки — ей запрещены большие нагрузки.

Евгению Павловну поддерживают дочери и супруг — режиссер Андрей Эшпай.

Кстати, несколько лет назад аналогичный диагноз поставили и брату Евгении Симоновой — известному телеведущему программы «Умники и умницы», профессору Юрию Вяземскому. Но оказалось, что медики ошиблись. Это выяснилось во время дополнительных исследований.