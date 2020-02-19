Актер Элайджа Вуд, ставший известным на весь мир благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», впервые стал отцом. Мамой ребенка стала его подруга, продюсер Метте-Мари Конгсвед.Пара не комментировала эту новость и не демонстрировала ребенка, однако на публике Метте-Мари, ранее замеченная с внушительным животом, появилась стройной и посвежевшей.О романе пары стало известно в 2017 году. Будущие влюбленные познакомились на съемках фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». В январе 2018-го они перестали скрывать отношения. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!