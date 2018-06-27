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Звезда фильма «Викинг» Александра Бортич разводится с тайным мужем

Актриса призналась, что мама была против этого союза.

О том, что 23-летняя Александра Бортич успела побывать замужем, СМИ узнали только после того, как звезда фильма «Викинг» подала на развод. Спутником актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов, чья яркая внешность сразу не понравилась маме девушки, но ей пришлось смириться с выбором дочери.

«На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе. <...> Ей пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме», — цитирует слова Саши журнал «7Дней».

Вячеслав Воронцов, известный в определенных кругах как рэпер Мезза, имел влияние на жену. «Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем», — признавалась она.

Что заставило ее изменить позицию и подать документы на развод — неизвестно.

В начале июня Александра начала процедуру, сегодня в Измайловском районном суде пара имела беседу с официальными лицами, заседание, на котором будет вынесено окончательное решение, назначено на 16 июля.

Фото: instagram, globallookpress

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