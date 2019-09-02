Звезда фильмов «Одержимость» и «Дивергент» Майлз Теллер женился на давней возлюбленной

Майлз и Келли обручились в 2017 году. Предложение актер сделал предложение возлюбленной во время путешествия по Африке. Свадебная церемония прошла на Гавайях, сообщает издание «ОК!».

Майлз прославился ролями в таких фильмах, как «Одержимость», «Дивергент», «Дело храбрых» и других. В разное время он становился номинантом в престижных премиях в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Прорыв года».