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Звезда фильмов «Одержимость» и «Дивергент» Майлз Теллер женился на давней возлюбленной

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Майлз Теллер и Келли Сперри

Фото: Instagram

Майлз и Келли встречались 6 лет.

Звезда фильмов «Одержимость» и «Дивергент» - 32-летний Майлз Теллер женился на модели и актрисе Келли Сперри, с которой состоит в отношениях с 2013 года.

«Одержимость»

Майлз и Келли обручились в 2017 году. Предложение актер сделал предложение возлюбленной во время путешествия по Африке. Свадебная церемония прошла на Гавайях, сообщает издание «ОК!».

Майлз прославился ролями в таких фильмах, как «Одержимость», «Дивергент», «Дело храбрых» и других. В разное время он становился номинантом в престижных премиях в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Прорыв года».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры из фильмов

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