Звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни

Во вторник, 1 сентября, стало известно о смерти актрисы Ирины Печерниковой, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Доживем до понедельника». Заслуженная артистка РСФСР не дожила всего день до своего 75-летия, пишет «Комсомольская правда».

«Какой грустный итог дня..... Еще одна утрата.... Ирина Печерникова ушла. Весь день сегодня, на разных телеканалах, была на экране в фильме "Доживем до понедельника". Завтра ей исполнилось бы 75 лет. Светлая память», - написал в своем блоге коллега актрисы Александр Олешко.