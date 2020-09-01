Звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни
Во вторник, 1 сентября, стало известно о смерти актрисы Ирины Печерниковой, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Доживем до понедельника». Заслуженная артистка РСФСР не дожила всего день до своего 75-летия, пишет «Комсомольская правда».
«Какой грустный итог дня..... Еще одна утрата.... Ирина Печерникова ушла. Весь день сегодня, на разных телеканалах, была на экране в фильме "Доживем до понедельника". Завтра ей исполнилось бы 75 лет. Светлая память», - написал в своем блоге коллега актрисы Александр Олешко.
Актриса, которую называли «советской Одри Хепберн», прославилась на весь Союз в 1968 году, сыграв молодую учительницу английского языка Наталью Сергеевну Горелову - это была третья по счету роль в кино 23-летней актрисы.
Позже на ее долю выпало три брака, трагическая смерть любимого человека, клиника неврозов, отшельничество. Недавно она вернулась в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме «Земля Эльзы».
Редакция Passion.ru приносит свои соболезнования родным и близким Ирины Печерниковой.
Фото: EastNews
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!