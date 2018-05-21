Звезда фильма «Человек-невидимка» Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, минувшей ночью советский и российский актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция. Но другие детали пока неизвестны, как и состояние Андрея Игоревича на данный момент.