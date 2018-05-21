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Звезда фильма «Человек-невидимка» Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии

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Андрей Харитонов
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Российские СМИ сообщили о том, что 58-летний Андрей Харитонов попал в больницу.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, минувшей ночью советский и российский актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция. Но другие детали пока неизвестны, как и состояние Андрея Игоревича на данный момент.

Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Тайна Черных Дроздов», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина» и других. Он также играет в театре в антрепризе.

Фото: East News

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