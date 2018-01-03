30-летняя Эллен Пейдж объявила в своем Instagram, что недавно стала женой и... женой со своей давней подругой, танцовщицей Эммой Портнер.

Голливудская актриса Эллен Пейдж давно перестала скрывать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. До встречи с танцовщицей Эммой Портнер у нее был роман с художницей Самантой Томас, но Эллен влюблялась и в мужчин — десять лет назад она несколько месяцев прожила с актером Беном Фостером.

Тем не менее, именно с Эммой девушка решила связать свою судьбу и официально оформить их отношения. 4 января Эллен сообщила своим фолловерам, что недавно они с возлюбленной поженились.