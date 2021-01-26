Звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук скончалась в возрасте 61 года

В возрасте 61 года скончалась актриса Ирина Токарчук, прославившаяся в 90-е годы участием в юмористических программах «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу». О смерти артистки в социальной сети рассказал кинокритик Евгений Женин.

«Горькое... Ира Токарчук... Вчера еще ничто не предвещало беды. Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьяниного дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало. Сердечный приступ. И уже из Нью-Йорка мне перезванивал получивший транзитом это известие мой товарищ: он хотел убедиться, что это фейк, нелепая ошибка. Увы, пришлось подтвердить ему обратное, горькое..., — написал Женин в блоге. — Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность, ту самую, что столь востребована всегда и везде и всеми.

Мы много лет дружили. Часто виделись, трепались о том о сем... Однажды оказались в одной и той же сцене на экране — у Киры Муратовой в знаменитом "Астеническом синдроме"...

Что говорить, перед Новым годом все желали друг другу перво-наперво, чтобы ушла в прошлое жуткая "традиция потерь" года минувшего. Увы, январь еще не закончился, а потери продолжаются...».