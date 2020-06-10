Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз и показала фото из родильного дома
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Фото: Страница VK Ольги Рапунцель
33-летняя Ольга Рапунцель родила второго ребенка и поделилась нежными фотографиями.
«Я очень хотела тебя. Я любила тебя еще до твоего рождения. Это такое счастье — быть мамой. 10.06.2020», — написала она, обращаясь к новорожденной дочери.
Фото: Страница VK Ольги Рапунцель
Девочка появилась на свет в центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Супруг роженицы, Дмитрий Дмитренко, был рядом и поддерживал ее.
О беременности Ольги стало известно в ноябре прошлого года.
Первый ребенок пары, тоже девочка, родился чуть больше двух лет назад.
Фото и видео: VK
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