Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз и показала фото из родильного дома

Девочка появилась на свет в центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Супруг роженицы, Дмитрий Дмитренко, был рядом и поддерживал ее.

О беременности Ольги стало известно в ноябре прошлого года.

Первый ребенок пары, тоже девочка, родился чуть больше двух лет назад.