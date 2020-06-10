passion.ru

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз и показала фото из родильного дома

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ольга Рапунцель

Фото: Страница VK Ольги Рапунцель

33-летняя Ольга Рапунцель родила второго ребенка и поделилась нежными фотографиями.

«Я очень хотела тебя. Я любила тебя еще до твоего рождения. Это такое счастье — быть мамой. 10.06.2020», — написала она, обращаясь к новорожденной дочери.

Фото: Страница VK Ольги Рапунцель

Девочка появилась на свет в центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Супруг роженицы, Дмитрий Дмитренко, был рядом и поддерживал ее.

О беременности Ольги стало известно в ноябре прошлого года.

Первый ребенок пары, тоже девочка, родился чуть больше двух лет назад.

Фото и видео: VK

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!