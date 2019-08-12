Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем после 5 лет брака

Надежда и Раед поженились в 2013 году после знакомства в социальных сетях. Раед, посмотрев видеоролики Раевской, написал, что она отличное поет. Так завязался их роман. В браке родился сын Давид, которому в сентябре исполнится четыре года. В семье мечтали о нескольких детях, но не сложилось. Надежда отказывается говорить на эту тему.

Теперь в окружении пары подтвердили, что Ангарская и Баед расстались. В заявлении о разводе указана стандартная формулировка: не сошлись характерами. А что стало настоящей причиной разрыва, неизвестно.

Ранее надежда рассказывала, что во время ее гастролей муж с удовольствием оставался с маленьким сыном. На территории России диплом менеджера не действовал, поэтому Раед выучился на модную профессию брадобрея.