Звезда «Битвы экстрасенсов» предсказал улучшения в жизни россиян и сроки окончания кризиса

Звезда «Битвы экстрасенсов» отметил, что в ближайшие пару лет кризис в стране закончится, а затем будет подъем и в экономике и в жизни граждан. «Голода не будет, такого не вижу. Все будут сыты, — цитирует медиума и психолога «СтарХит». — У нас появится много полезной еды! Сколько времени нас кормили фастфудом. Санкции — это толчок к развитию своего производства».

В беседе с журналистами экстрасенс отметил, что кроме основной деятельности (работы психологом), он занимается и сельским хозяйством и ездит на отечественном авто.

Участник популярного шоу также рассказал, как людям справиться со стрессом в непростой ситуации. «Люди должны благодарить бога, что живы и здоровы... Да, могут быть долги, кредиты, ипотеки, но мы выйдем с достоинством из всего. Просто нужно успокоиться. Надо просто жить и не паниковать», — посоветовал он, добавив, что паническим настроениям подвержены лишь слабые люди.