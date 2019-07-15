Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро готовится стать мамой во второй раз

Мэрилин Керро не так часто делится снимками маленького сына. Не так давно звезда «Битвы экстрасенсов» решила показать снимок из путешествия с сыном в Дубай. А в соцсетях появилось еще и короткое видео, на котором Мэрилин и ее малыш позируют спиной к объективу