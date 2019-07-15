Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро готовится стать мамой во второй раз

30-летняя финалистка трех сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро немало удивила своих поклонников, поделившись в социальной сети новым снимком с годовалым сыном Каем. «Кай очень счастлив стать старшим братом. Моя любовь, вся моя жизнь — это мои дети», — подписала 30-летняя ведьма фотографию, на которой невооруженным глазом видно ее округлившийся живот.
Мэрилин Керро не так часто делится снимками маленького сына. Не так давно звезда «Битвы экстрасенсов» решила показать снимок из путешествия с сыном в Дубай. А в соцсетях появилось еще и короткое видео, на котором Мэрилин и ее малыш позируют спиной к объективу
Напомним, Мэрилин Керро прославилась благодаря участию в шоу «Битва экстрасенсов». Долгое время эстонская ведьма состоялась в отношениях с колдуном Александром Шепсом, однако семейное счастье рыжеволосая красотка встретила в лице норвежца Марка Хансена. Керро предпочитала не афишировать первую беременность и долгое время скрывала лицо маленького сына Кая.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram, vk.com
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