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Звезда «Аритмии» Александр Яценко станет отцом в третий раз

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Арсений Яценко

Фото: Instagram

У актера уже есть два маленьких сына от разных жен.

Звезда фильмов «Аритмия» и «Мне не больно» - 42-летний Александр Яценко скоро станет отцом в третий раз. Второго малыша ждет его супруга Ксения Иванова, которая моложе мужа на 9 лет.

Александр Яценко и Ирина Горбачева в «Вечернем Урганте»

Александр Яценко предпочитает не рассказывать о личной жизни. Актер ведет Instagram, который больше похож на фотоальбом с детьми, но публикации делает редко. О том, что в его семье грядет прибавление – и скорое, рассказала его супруга, опубликовав фотографию с уже очень большим животом.

Второй ребенок пары родится всего через год с небольшим после появления их первенца Арсения. «Ксюха, вы так стремительны))) очень рад за вас!)», «Какие же вы молодцы! Поздравляю вас!», «Вот так да))) умеете )) удивить ))) поздравляю !!! Молодцы», - написали счастливым родителям в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Встретив Ксению, Александр ушел от первой жены Марины, с которой растил маленького сына. После бывшая супруга призналась, что не обижается на бросившего ее мужа. О разводе актер говорить не любит, но семью поддерживает финансово и много времени проводит со старшим сыном, сообщает «СтарХит».

До свадьбы с Мариной Александр Яценко восемь лет встречался с Еленой Лядовой (сейчас замужем за Владимиром Вдовиченковым), актеры даже планировали пожениться, но расстались в 2014-м.

Фото и видео: Instragram

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