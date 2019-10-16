Звезда «Аритмии» Александр Яценко станет отцом в третий раз

Второй ребенок пары родится всего через год с небольшим после появления их первенца Арсения. «Ксюха, вы так стремительны))) очень рад за вас!)», «Какие же вы молодцы! Поздравляю вас!», «Вот так да))) умеете )) удивить ))) поздравляю !!! Молодцы», - написали счастливым родителям в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Встретив Ксению, Александр ушел от первой жены Марины, с которой растил маленького сына. После бывшая супруга призналась, что не обижается на бросившего ее мужа. О разводе актер говорить не любит, но семью поддерживает финансово и много времени проводит со старшим сыном, сообщает «СтарХит».

До свадьбы с Мариной Александр Яценко восемь лет встречался с Еленой Лядовой (сейчас замужем за Владимиром Вдовиченковым), актеры даже планировали пожениться, но расстались в 2014-м.