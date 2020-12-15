Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон заинтриговала помолвочным кольцом на пальце

Дакота Джонсон спровоцировала слухи о своей помолвке с возлюбленным Крисом Мартином, лидером музыкальной группы Coldplay. Западные журналисты подловили молодую актрису на прогулке с любимым, а на руке Джонсон заметили кольцо на безымянном пальце, которое очень напоминало помолвочное. Об отношениях пары рассказал неизвестный инсайдер изданию Daily Mail.

Роман Криса и Дакоты длится больше 3 лет — впервые их заметили вместе в 2017 году. Интересно, что до этого Мартин был женат на Гвинет Пэлтроу, и даже имеет с ней общих детей.

Дакота Джонсон с детьми ладит отлично, а с самой Гвинет даже дружит. Отношения с бывшей женой любимого у звезды «50 оттенков серого» настолько теплые, что Пэлтроу даже ухитрилась помирить их после непродолжительной ссоры два года назад.

Источник западных журналистов уверяет, что у пары все отлично. Они вместе провели лето, и их отношения вышли на новый уровень. Именно в знак серьезности своих намерений, по словам инсайдера, Крис и подарил Дакоте то самое кольцо с бриллиантом, в котором она попалась на глаза журналистов в Западном Голливуде.

А вот ждать подтверждения этого от пары придется долго — они не любят афишировать свою личную жизнь. Например, сама Дакота лишь однажды прокомментировала роман с Мартином, заявив, что очень счастлива.