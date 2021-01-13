Зудина, Пелагея, Арзамасова и другие звезды поздравляют со Старым Новым годом
Фото: Instagram Марины Зудиной
«Старый Новый год и еще одна возможность продлить новогоднее настроение! Без боя Курантов и Новогодней речи по ТВ, без перечислений сложностей минувшего и наступающего... И хорошо бы вообще БЕЗ сложностей)!! Чего всем и желаю)!», — поздравила всех Марина Зудина.
Пелагея опубликовала семейное видео, в котором ее дочь Таисия поет гим России.
«Со Старым Новым Годом! Первый Гимн со страной в последние секунды уходящего 2020 (в компании с мамой, бабушкой, прабабушкой и друзей семьи). Поздравляем все-все семьи! Счастливых вам Новых Годов!», — пожелала певица.
«Старый Новый Год — уникальный праздник. Такой красивый финал новогодних каникул, семейный, уютный, ностальгический. И еще одна возможность попросить у Нового Года о чуде, вспомнить все, что не успели загадать во время боя курантов, о чем не попросили в Рождество. Такая «магия» всеобщего формулирования тайных и явных желаний и мечт, в 00:00 мысленные и душевные воздушные шары — высоко-высоко в звёздное небо. А на земле в обнимку с родными и близкими, кто за накрытым столом, кто у камина, кто у свечи — прекрасные, наивные люди-дети, верящие в чудеса... С наступающим Старым Новым!», — поздравила всех Лиза Арзамасова.
Фото: Instagram Татьяны Тотьмяниной
«Со старым Новым годом! Всем тепла наитеплейшего», — подписала солнечное фото с Алексеем Ягудиным Тотьяна Тотьмянина.
Марина Газманова опубликовала эффектное зимнее фото с супругом в честь праздника.
«На Старый Новый год есть традиция лепить вареники с сюрпризом. Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот, кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике - к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом принесет здоровье, а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз можно положить любую, только не забудьте предупредить гостей, что вареники непростые, чтобы они были предельно аккуратны в поедании блюда. С праздником нас всех! Пусть жизнь ваша будет вкусной и с интересными сюрпризами , здоровья нам всем ! Какой хотели бы вареник, чтобы вам попался?» — написала она.
Фото: Instagram Ханны
«Любви, добра, успеха, здоровья и процветания от нашей семьи вашим!!! Мы сегодня в бегах, кипише, и сборах, поэтому без сториз )))) сегодня улетаем в отпуск)))) наконец-то!!!!! Ровно год прошел с нашей последней семейной поездки. Как думаете, куда летим?», — поздравила всех Ханна.
«Вот и последний праздник сегодня из череды новогодних - Старый Новый год. У нас есть еще один шанс загадать все, что не дозагадали и доесть, что не доели», — пошутила Юлия Савичева.
Ольга Кабо решила отметить праздник с подругами Аликой Смехово и Ниной Шацкой. «Сегодня волшебный вечер Старого Нового года... Загадываем желания и наслаждаемся общением. Поздравляю всех с Праздником и желаю верить в чудеса», — написала актриса.
«В жизни всегда так — сначала страшно, потом интригует, а потом привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Любимые мои, со Старым Новым Годом!!! Желаю вам как можно больше радости и улыбок в жизни, преодолевайте свои страхи легко и с удовольствием. Любите от души и живите полной грудью», — призвала поклонников и друзей Анна Семенович.
Фото: Instagram Евгения Петросяна
«Есть у нас Царь Колокол, Царь Пушка. А это Царь Самовар! Чайку сегодня попьём от души, ведь сегодня старый Новый год. И это очень хорошо, что про него мы не забываем. Потому что лишний раз пожелать здоровья и загадать желание - дело хорошее. Здоровья вам, дорогие соотечественники! Удачи и отсутствия проблем в новом году!», — пожелал Евгений Петросян.
«Старый Новый Год!!! Пусть будет всегда тепло на душе и в сердце! Счастья и благополучия, дорогие мои!», — подписала эффектное фото Юлия Такшина.
Марина Юдашкина поделилась своим фирменным праздничным рецептом.
«Со Старым Новым годом! Пускай Вам старый Новый год принесёт тепла, заботы и уюта, веры во все хорошее!», — пожелала всем супруга Валентина Юдашкина.
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Фото и видео: Instagram
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