Зудина, Пелагея, Арзамасова и другие звезды поздравляют со Старым Новым годом

«Со Старым Новым годом! Пускай Вам старый Новый год принесёт тепла, заботы и уюта, веры во все хорошее!», — пожелала всем супруга Валентина Юдашкина.

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