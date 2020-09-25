Золотистый ретривер с редкой генетической аномалией стал звездой Сети

Пес родился с редкой отметиной – черным пятном – на лице, однако это не мешает ему в жизни и даже сделало популярным: собака собрала тысячи подписчиков в Instagram, сообщает The Daily Star.

Как объяснила хозяйка пса Кларисса Кастро, живущая в Техасе, Энцо родился с редкой генетической мутацией, которая оставила у него черное «пятно» меха на левой стороне морды.

Семья Кастро, приютившая Энцо, делится приятными видео о жизни питомца в Сети. Так, в одном из роликов четвероногий друг тянет мягкую игрушку - динозавра, наступает ему на хвост и обнюхивает. Когда игрушка издает пищащий звук, собака замирает. Еще одно видео, где ретривер дремлет на кровати, закутавшись в одеяло, посмотрели более 10 тысяч человек.

«Он особенный, и поэтому его все любят. Мутация не коснулась ничего, кроме его внешности. Мы познакомились с щенком и его братьями, и сразу же влюбились в Энцо. Он был самым милым и игривым», - поделилась Кларисса.

По ее словам, с Энцо они вместе весело проводят время, и пес часто смешит хозяев. «Одна из моих любимых его привычек - это то, что он часто засыпает, дергая игрушку. Энцо просто медленно ложится и отдыхает с игрушкой во рту», - подчеркнула она.