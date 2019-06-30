Николь Кидман и другие звезды отпраздновали свадьбу Зои Кравиц и Карла Глусмана

В минувшую субботу, 29 мая, в Париже прошло грандиозное свадебное торжество в честь бракосочетания дочери легендарного музыканта Ленни Кравица, актрисы Зои Кравиц, и ее возлюбленного, актера Карла Глусмана. Как сообщает Daily Mail, праздник прошел в доме музыканта в Париже. Среди гостей были замечены коллеги Зои по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, модель Кара Делевинь, актер Аарон Тейлор-Джонсон и другие яркие представители мирового кинематографа.