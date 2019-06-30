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Николь Кидман и другие звезды отпраздновали свадьбу Зои Кравиц и Карла Глусмана

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Карл Глусман и Зои Кравиц

Фото: Gisele Tellier/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
29 июня пара сыграла в Париже свадьбу.

В минувшую субботу, 29 мая, в Париже прошло грандиозное свадебное торжество в честь бракосочетания дочери легендарного музыканта Ленни Кравица, актрисы Зои Кравиц, и ее возлюбленного, актера Карла Глусмана. Как сообщает Daily Mail, праздник прошел в доме музыканта в Париже. Среди гостей были замечены коллеги Зои по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, модель Кара Делевинь, актер Аарон Тейлор-Джонсон и другие яркие представители мирового кинематографа.

Напомним, роман Зои Кравиц и Карла Глусмана начался в 2017 году. Год спустя в интервью журналу Rolling Stone актриса сообщила, что помолвлена.

Стоит отметить, что новобрачные не стали делиться счастливыми свадебными снимками в блогах. Единственный кадр из самого важного дня дочери опубликовал Ленни Кравиц – на снимке музыкант позирует в парадном костюме и... босиком.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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