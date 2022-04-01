Знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье ушел из жизни на 79-ом году жизни

31 марта умер французский фотограф Патрик Демаршелье, сообщает Gala, ссылаясь на его родственников. Причина смерти не раскрывается.

«С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022. У него остались жена Миа, трое сыновей Густав, Артур, Виктор и трое внуков», — говорится в сообщении.

Патрик Демаршелье был один из самых значимых фэшн-фотографов, который сотрудничал с крупнейшими американскими, французскими и британскими глянцевыми изданиями. Он сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire и Glamour, долгое время работал в журналах Vogue и Harper’s Bazaar, участвовал в съемке рекламных кампаний для Dior, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent и множества других брендов. Большую известность получили фотопортреты принцессы Дианы, сделанные Патриком. С Леди Ди фотограф тесно дружил долгие годы.

Демаршелье называли мастером «случайного кадра». «Я стараюсь создать атмосферу, в которой человек чувствует себя непринужденно», — объяснял Патрик.

Помимо этого француз работал с многими звездами мирового масштаба. Он снимал Бритни Спирз, Кейта Ричардса, Жан-Поля Готье, Гвинет Пэлтроу и других.