Знаменитый дизайнер обуви Серджио Росси умер из-за коронавируса

Серджио Росси родился в 1935 году в Италии. Профессию ремесленника и сапожника он унаследовал от отца. По словам директора компании Sergio Rossi Рикардо Шуитто, Серджио всю жизнь мечтал создать идеальное продолжение женской ноги. Первое производство обуви он запустил в 1951 году в возрасте 16 лет. Сначала он работал только зимой — шил летние сандалии для продажи на пляжах.

Первую пару обуви собственного бренда он выпустил уже через 2 года. В течение первых лет работы компания Серджио Росси завоевала такой авторитет в мире моды, что стала синонимом качества.

Шуитто отмечает, что маэстро не успокаивался, пока не достигал совершенства.

Сын Серджио Джанвитто пошел по стопам отца и тоже запустил собситвенный бренд обуви. В 1999 году компания Sergio Rossi продали Gucci Group (сейчас Kering), а в 2015-м ее приобрела европейская компания Investindustrial.