Знаменитый дизайнер обуви Серджио Росси умер из-за коронавируса
Легендарный дизайнер обуви Серджио России скончался на 85-м году жизни в Италии. Издание Сorriere Romagna сообщает, что причиной смерти дизайнера стал коронавирус.
Несколько дней назад Серджио Росси госпитализировали, но в течение нескольких дней его состояние только ухудшалось.
SAN MAURO PASCOLI. Coronavirus: all'ospedale di Cesena ieri pomeriggio è morto Sergio Rossi. - https://t.co/ROgtXGGHF1 pic.twitter.com/ZMGpum8k6K— CorriereRomagna (@CorriereRomagna) April 2, 2020
Серджио Росси родился в 1935 году в Италии. Профессию ремесленника и сапожника он унаследовал от отца. По словам директора компании Sergio Rossi Рикардо Шуитто, Серджио всю жизнь мечтал создать идеальное продолжение женской ноги. Первое производство обуви он запустил в 1951 году в возрасте 16 лет. Сначала он работал только зимой — шил летние сандалии для продажи на пляжах.
Первую пару обуви собственного бренда он выпустил уже через 2 года. В течение первых лет работы компания Серджио Росси завоевала такой авторитет в мире моды, что стала синонимом качества.
Шуитто отмечает, что маэстро не успокаивался, пока не достигал совершенства.
Сын Серджио Джанвитто пошел по стопам отца и тоже запустил собситвенный бренд обуви. В 1999 году компания Sergio Rossi продали Gucci Group (сейчас Kering), а в 2015-м ее приобрела европейская компания Investindustrial.
Фото: Официальный Instagram Sergio Rossi, Сorriere Romagna
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