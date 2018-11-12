Знаменитости скорбят о легендарном Стэне Ли: «Благодаря этому человеку детство превращалось в захватывающее приключение»

В этот понедельник, 12 ноября, скончался 95-летний продюсер, телеведущий и актер Стэн Ли — автор комиксов и создатель вселенной Marvel. Пожилой мужчина умер в престижном медицинском центре Седарс-Синай в Калифорнии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на TMZ. Причина смерти неизвестна. Ли был доставлен в госпиталь на «скорой». В последние годы он перенес пневмонию и имел проблемы со зрением.

Создателя героев вселенной Marvel — Железного человека, «Людей Икс», Человека-паука, Халка — добрым словом вспоминают коллеги, прощаясь с ним.

«Всем, что у меня есть, я обязан тебе... Покойся с миром, Стэн...», — написал «железный человек» Роберт Дауни-младший.

«Мы потеряли гения. Стэн Ли был первопроходцем вселенной супергероев. Я горжусь тем, что стал небольшой частью его империи и помог оживить одного из героев», — написал Хью Джекман, сыгравший супергероя-мутанта Росомаху.

«Хочу поблагодарить великого @therealstanlee за доброту и разрешение сыграть одну из его любимых героинь. Опыт, который я получила, играя Сью Сторм (Девушку-Невидимку), был очень значимым сильно повлиял на меня, юную актрису. Мы будем скучать», — написала Джессика Альба.

«Настоящий гений. Спасибо тебе. Покойся с миром», — написал Тэйлор Лотнер.

Стэн Ли оставил след в сердце не только зарубежных, но и российских звезд.

«R.I.P. Stan Lee ... величайший создатель самой большой вселенной супергероев... благодаря этому человеку, детство (да и не только) превращалось в захватывающе приключение! Ты хотел верить в его героев! Они мотивировали многих детей становиться сильнее! Любим, скорбим...», — написал в своем блоге Никита Пресняков.