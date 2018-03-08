Журналисты рассекретили женщину, которую на селфи целует Владимир Путин
На прошлой неделе в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. После него глава государства спустился под трибуны, чтобы встретиться с ближайшими сторонниками, и сделал селфи с некой блондинкой, которую крепко поцеловал в висок.
Разумеется, кадр тут же наделал немало шума в Сети, и журналисты принялись «копать», что же это за незнакомка.
По информации портала Medialeaks, женщину зовут Лариса Сергухина, ей 52 года, и она является известной в Великом Новгороде бизнесвумен (ее сестра Ольга — генеральный директор компании «Еврохимсервис» по производству и сбыту удобрений). Она развелась с мужем еще пару лет назад. Лариса уже появлялась рядом с Владимиром Владимировичем на нескольких публичных мероприятиях, но какие именно отношения их связывают, никому неизвестно.
Фото: Facebook, Global Look Press