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Журналисты рассекретили женщину, которую на селфи целует Владимир Путин

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Лариса Сергухина и Владимир Путин
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На днях в Сети появился снимок, заинтриговавший чуть ли не все население страны. На нем Владимир Путин целует в висок некую загадочную блондинку.

На прошлой неделе в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. После него глава государства спустился под трибуны, чтобы встретиться с ближайшими сторонниками, и сделал селфи с некой блондинкой, которую крепко поцеловал в висок.

Разумеется, кадр тут же наделал немало шума в Сети, и журналисты принялись «копать», что же это за незнакомка.

По информации портала Medialeaks, женщину зовут Лариса Сергухина, ей 52 года, и она является известной в Великом Новгороде бизнесвумен (ее сестра Ольга — генеральный директор компании «Еврохимсервис» по производству и сбыту удобрений). Она развелась с мужем еще пару лет назад. Лариса уже появлялась рядом с Владимиром Владимировичем на нескольких публичных мероприятиях, но какие именно отношения их связывают, никому неизвестно.

Фото: Facebook, Global Look Press

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