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Журналист Иван Голунов оправдан и выйдет на свободу из-под домашнего ареста

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено.

В этот вторник, 11 июня, суд принял решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Эту информацию передает информационное агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

6 июня Илья был задержан по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ, что несказанно возмутило его коллег, уверенных в непричастности журналиста, и спровоцировало волну протестов в Интернете и СМИ. Свои эмоции выразили шоумен Максим Галкин, телеведущая Мария Ивакова, актриса Алика Смехова и многие другие знаменитости.

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Дело Ивана Голунова касается всех и каждого. Я подержала Ивана сразу на своей странице в фейсбуке,так как считаю что Инстаграм не для этого,но сегодня это стало актуально везде. Несколько изданий вышли с такой обложкой,как на фото. Невероятная консолидация гражданского общества и журналистского сообщества! По себе знаю,что мой старший сын с 16 лет носит с собой паспорт,(у кого взрослые сыновья-те поймут). В неделю минимум раз полицейские проверяют документы у молодых людей на улицах города-на каком основании? Ищут наркотики..или ещё к чему придраться, у них видимо есть план по раскрытию преступлений и посадок,а план надо выполнять....обвинение в случае с Иваном,конечно исключительно за его профессиональную деятельность, за расследования,которые рекомендую прочесть в свободном доступе. Лично я всегда поражалась смелости и гражданской ответственности таких людей! Уверена,что среди сотрудников мвд есть честные полицейские и профессиональные следователи,но только дают ли таким возможность полноценно работать? А пока любой из нас может оказаться на месте Ивана... Подбросят ли наркотики,объявят педофилом или женщиной с низкой социальной ответственностью... о презумпции невиновности у нас вообще забыли.. В Карелии в очередной раз посадили Юрия Дмитриева-Советский, российский публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал». Известен тем, что экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору. Очень надеюсь,что история Дмитриева так же привлечёт внимание общественности. #свободуивануголунову #ямыиванголунов #голунов #солидарность #свобода #справедливость #свободуголунову #делодмитриева #юрийдмитриев

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

Благодаря усилиям правозащитников, журналист был отправлен под домашний арест сроком на два месяца, и теперь — полностью оправдан, уголовное преследование прекращено.

Редакция Passion.ru поздравляет коллег и близких Ивана со счастливым финалом сложной истории.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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