Журналист Иван Голунов оправдан и выйдет на свободу из-под домашнего ареста

В этот вторник, 11 июня, суд принял решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Эту информацию передает информационное агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

6 июня Илья был задержан по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ, что несказанно возмутило его коллег, уверенных в непричастности журналиста, и спровоцировало волну протестов в Интернете и СМИ. Свои эмоции выразили шоумен Максим Галкин, телеведущая Мария Ивакова, актриса Алика Смехова и многие другие знаменитости.