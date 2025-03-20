Журналист Аким Апачев при поддержке друзей из курского «Народного Фронта» и новостного агрегатора СМИ2, провел третий урок Открытого Русского Космоса. Дети из Курска задумались об образе будущего и попробовали нарисовать космос.

Занятие прошло в городской детской художественной школе №1 им. В.М. Клыкова. Ученикам подарили художественные наборы из альбомов для рисования, красок, карандашей и фломастеров. Каждый нарисовал свой вариант космоса – таким, как его чувствует.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту. Сегодня это особенно важно, когда искусственно столько лет нашему обществу навязывали новую систему ценностей. Мечта - это то, что может все изменить», – заявил генеральный директор агрегатора Юрий Белоусов.

Детский картины передадут бойцам, принимающим участие в освобождении Курской области.