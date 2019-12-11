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Журнал Time назвал 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг человеком года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Грета Тунберг стала одной из самых медийных персон года

Фото: Instagram

Девушка появилась на обложке издания.

Журнал назвал главную персону 2019 года. Ей стала 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся пикетами в защиту экологии. Девушка, по мнению издания, стала более достойной кандидатурой, чем Марк Цукенберг, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

В статье про Грету Time написал: «Она не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не ученый и не первая бьет тревогу о климатическом кризисе. Она обычный подросток, который смог стать иконой поколения, сказав правду».

«Чуть больше года тихий и не имеющий друзей подросток надел синюю толстовку и устроил одиночный многочасовой пикет. Четырнадцать месяцев спустя она стала голосом миллионов, символом растущего глобального восстания. Политика климатических действий столь же укоренилась и сложна, как и само явление. Грета Тунберг не имеет решения всех проблем, но ей удалось создать глобальный сдвиг в отношениях, превратив миллионы тревог посреди ночи в мировое движение, требующее срочных перемен. Грета Тунберг — человек года 2019 года по версии TIME», — рассказывает про юную шведку журнал.

В 2018 году 15-летняя Грета начала протестовать возле парламента Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к скорейшему решению проблем по борьбе с изменением климата. Эко-активистку поддержали по всему миру. Вслед за ней в разных странах прошли «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

Но у нее немало и критиков. Многие лидеры мнения уверены, что за подросток стоят лоббисты, использующие ее в своих целях. Представитель французского издания Contrepoints сомневается, что 15-летний ребенок может объективно судить о преступлениях против человечества, про которые заявляет.

В России Грету знает каждый второй взрослый житель станы. Меньше половины из них относятся к ней положительно (40%), другие — отрицательно (27%) и безразлично (31%).

Фото и видео: Instagram

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