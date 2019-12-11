Журнал Time назвал 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг человеком года

В 2018 году 15-летняя Грета начала протестовать возле парламента Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к скорейшему решению проблем по борьбе с изменением климата. Эко-активистку поддержали по всему миру. Вслед за ней в разных странах прошли «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

Но у нее немало и критиков. Многие лидеры мнения уверены, что за подросток стоят лоббисты, использующие ее в своих целях. Представитель французского издания Contrepoints сомневается, что 15-летний ребенок может объективно судить о преступлениях против человечества, про которые заявляет.

В России Грету знает каждый второй взрослый житель станы. Меньше половины из них относятся к ней положительно (40%), другие — отрицательно (27%) и безразлично (31%).