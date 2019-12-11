Журнал Time назвал 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг человеком года
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Фото: Instagram
Журнал назвал главную персону 2019 года. Ей стала 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся пикетами в защиту экологии. Девушка, по мнению издания, стала более достойной кандидатурой, чем Марк Цукенберг, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.
В статье про Грету Time написал: «Она не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не ученый и не первая бьет тревогу о климатическом кризисе. Она обычный подросток, который смог стать иконой поколения, сказав правду».
«Чуть больше года тихий и не имеющий друзей подросток надел синюю толстовку и устроил одиночный многочасовой пикет. Четырнадцать месяцев спустя она стала голосом миллионов, символом растущего глобального восстания. Политика климатических действий столь же укоренилась и сложна, как и само явление. Грета Тунберг не имеет решения всех проблем, но ей удалось создать глобальный сдвиг в отношениях, превратив миллионы тревог посреди ночи в мировое движение, требующее срочных перемен. Грета Тунберг — человек года 2019 года по версии TIME», — рассказывает про юную шведку журнал.
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This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world's agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth's existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME's 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
В 2018 году 15-летняя Грета начала протестовать возле парламента Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к скорейшему решению проблем по борьбе с изменением климата. Эко-активистку поддержали по всему миру. Вслед за ней в разных странах прошли «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
Но у нее немало и критиков. Многие лидеры мнения уверены, что за подросток стоят лоббисты, использующие ее в своих целях. Представитель французского издания Contrepoints сомневается, что 15-летний ребенок может объективно судить о преступлениях против человечества, про которые заявляет.
В России Грету знает каждый второй взрослый житель станы. Меньше половины из них относятся к ней положительно (40%), другие — отрицательно (27%) и безразлично (31%).
Фото и видео: Instagram
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