«Жулики залезли в дом»: Владимир Кристовский стал жертвой ограбления

Фронтмен группы Uma2rman заявил, что грабители проникли в дом через сломанное окно первого этажа и направились прямиком в его спальню на третьем этаже. Владимир отметил, что преступники знали, что у него есть сейф, однако он хранит в нем огнестрельное оружие, а не деньги и драгоценности: «Музыканты — не такие богатые люди». По словам Кристовского, злоумышленники забрали только украшения его супруги Ольги: «Побрякушки какие-то, сережки». Владимир предположил, что в его доме работали профессионалы, которым удалось сбежать с места преступления с балкона третьего этажа.

«Не могу промолчать: «музыканты - не такие богатые люди!» - сказал Вова, поднимаясь на третий этаж своего дома 🤣🤣🤣 А вообще, думаю, это обратная сторона соцсетей - вы всем рассказали, как здорово отдыхаете не дома, явно уехав не на день... кто-то принял это как приглашение 🙄 рада, что обошлось все относительно легко!! Берегите себя и свой дом!», «А ведь сколько лет уже стражи порядка предупреждают граждан: не выкладывайте в прямой эфир в соц.сети фоточки и видео, что вы не дома. Осталось проверить на алиби всех ваших подписчиков. Очень сожалею. Ужасно мерзкое ощущение быть обокраденными(((», «Сочувствуем, соседи!!! 😒 Камеры на периметр обязательно, к сожалению, в Эдеме это не единичный случай... 🤨», «Пережив однажды ограбление дома могу сказать, что главное, все живы! Остальное очень неприятно, в общем, как и любое вторжение на свою территорию», «Пусть это будет самая большая печаль у вас)», «Наверняка те , кто уже бывал в доме. Иначе откуда бы они знали куда идти , и что сейф на третьем этаже», «Жаль, что мысль об охране и видеокамерах приходит только после неприятностей…», «Благо, что никто не пострадал, а уродов этих всё равно найдут!», «Вова, уважаю Вас за стойкую выдержку👌, дай Бог забыть быстрее весь этот кошмар», — поддерживают Владимира Кристовского фолловеры.