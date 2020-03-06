Житель Калуги отправился в колонию на 5 лет за комментарий в социальной сети

Отметим, что это не первый случай, когда гражданин отправляется за решетку за комментарий или лайк в Сети. Так, 21-летнего жителя Новосибирска приговорили к заключению в колонии-поселении на год и три месяца за оскорбление чувств верующих. Молодая мать из Екатеринбурга едва не получила пять лет за то, что разместила в Сети ролик с издевательствами над школьником в туалете. Женщина хотела привлечь внимание к вопиющему случаю. Казанец поставил лайк под кадром из антифашистского фильма, но на руке актера была видна свастика. Мужчину привлекли к ответственности, сообщает «АиФ».

Привлечь к ответственности могут даже за оскорбительный отзыв о человеке или компании, не говоря уже о более тяжких статьях. Поэтому, прежде, чем прокомментировать что либо в интернете нужно сто раз подумать, так как комментарий или лайк может аукнуться даже несколько лет спустя.