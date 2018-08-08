«Житейское дело»: Елена Степаненко впервые прокомментировала свой нашумевший развод

Инициатором развода с Евгением Петросяном, который сейчас обсуждает вся страна, стала Елена Степаненко. Она довольно долго предпочитала никак не комментировать ситуацию, но на днях журналисты программы «Вести» канала «Россия» все же взяли у пародистки видеоинтервью, когда она находилась на фестивале «Юморина» в Сочи.

Степаненко, которая в последнее время похудела более чем на 40 килограммов, предстала перед многомиллионной аудиторией телеканала в ярко-красном наряде, с белым платком на голове и в темных очках. Она с улыбкой сообщила: «У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!».