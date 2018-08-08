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«Житейское дело»: Елена Степаненко впервые прокомментировала свой нашумевший развод

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Степаненко

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65-летняя Елена Степаненко наконец нарушила молчание по поводу своего разрыва с мужем, 72-летним Евгением Петросяном.

Инициатором развода с Евгением Петросяном, который сейчас обсуждает вся страна, стала Елена Степаненко. Она довольно долго предпочитала никак не комментировать ситуацию, но на днях журналисты программы «Вести» канала «Россия» все же взяли у пародистки видеоинтервью, когда она находилась на фестивале «Юморина» в Сочи.

Степаненко, которая в последнее время похудела более чем на 40 килограммов, предстала перед многомиллионной аудиторией телеканала в ярко-красном наряде, с белым платком на голове и в темных очках. Она с улыбкой сообщила: «У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!».

Кстати, чуть позже интервью дал и Петросян: «Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранить добрые отношения в дальнейшем, потому что многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить как художественную ценность». Свой предполагаемый роман с молодой ассистенткой и слухи о ее беременности Евгений Ваганович не комментирует.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak / Global Look Press, East News, Starface, Instagram, Facebook

Видео: Youtube.com / Россия 24

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