Женщина восемь лет ходит в солнцезащитных очках дома из-за блестящей крыши соседей

Все дело в том, что это единственный способ спрятать свои глаза от разрушительного действия блестящей крыши соседей. Женщина из Веллингтона объяснила, что кровля на крыше соседнего здания сделана из оцинкованного сплава. Это сталь, покрытая цинком и алюминием. В ясные дни поверхность бликует настолько сильно, что ослепляет всех вокруг.

Можно было бы избавиться от этого, покрасив крышу. Однако, несмотря на жалобы, соседи Кокберн, Люси и Мэтт Бейкер-Дэвис, не собираются этого делать. Они даже пытались запугать Луанн. Соседи предложили Кокберн деньги на приобретение оконной пленки, а также посадили растения со стороны своего дома, но до того, как они вырастут, пройдет время.