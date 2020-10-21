Женщина восемь лет ходит в солнцезащитных очках дома из-за блестящей крыши соседей
Все дело в том, что это единственный способ спрятать свои глаза от разрушительного действия блестящей крыши соседей. Женщина из Веллингтона объяснила, что кровля на крыше соседнего здания сделана из оцинкованного сплава. Это сталь, покрытая цинком и алюминием. В ясные дни поверхность бликует настолько сильно, что ослепляет всех вокруг.
Можно было бы избавиться от этого, покрасив крышу. Однако, несмотря на жалобы, соседи Кокберн, Люси и Мэтт Бейкер-Дэвис, не собираются этого делать. Они даже пытались запугать Луанн. Соседи предложили Кокберн деньги на приобретение оконной пленки, а также посадили растения со стороны своего дома, но до того, как они вырастут, пройдет время.
'Shiny' roof prompts neighbour to wear sunglasses indoors, but owners say they did everything by the book https://t.co/dyndWi5smO— Dominion Post (@DomPost) October 20, 2020
«Из-за агрессивного тона наших соседей мы отказались с ними говорить. Затем последовал ряд телефонных звонков и писем, включая угрозы судебного иска», — пожаловались соседи.
Кроме дискомфорта, блестящая крыша сказывается на здоровье: Луанн и ее дети стали страдать от сильных головных болей. «Летом на крышу дома на несколько часов в день падает действительно сильный свет. Нам приходится ходить в очках, чтобы как-то обезопасить себя. Я опускаю шторы и надеваю очки, но и это не всегда помогает», — говорит женщина.
Луанн установила на всех окнах своего дома жалюзи. Она также пыталась решить проблему с привлечением ландшафтного архитектора, однако у того не было хороших предложений.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!