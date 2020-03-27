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Женщина с разницей в 18 лет сорвала два джекопта и стала сказочно богата

Американка дважды выигрывала суммы с несколькими нулями.

Жительница одного городов штата Миссури в США Энн Кэсел выиграла в лотерею 3 млн долларов. Причем этот крупный выигрыш стал вторым в ее лотерейной «карьере». 18 лет назад она уже выигрывала крупный приз в 50 тысяч долларов.

Первый раз удача ей улыбнулась в 200 году, второй раз фортуна была на ее стороне в марте 2020-го. Общий выигрыш Энн составил 3,05 млн долларов (238,5 млн рублей).

Везучая миллионерша рассказала, что покупает билеты все время одной лотереи. Она призналась, что не ожидала выиграть большую сумму во второй раз и стать сказочной богатой.

Фото: Allexander Makarov/ Global Look press

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