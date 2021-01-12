Женщина пожертвовала наследство на покупку дома для многодетной семьи

Россиянка отдала матери-одиночке, воспитывающей шестерых детей, 200 тысяч рублей. Женщина познакомилась с жительницей села Марией Белокопытовой, когда приезжала в деревню к родственникам. После смерти отца ей досталась машина, которую Кириченко продала, а деньги отдала многодетной матери.

Белокопытова добавила к деньгам областной материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, на итоговую сумму она смогла купить дом в селе Новые Бобовичи.