Женщина пожертвовала наследство на покупку дома для многодетной семьи
Россиянка отдала матери-одиночке, воспитывающей шестерых детей, 200 тысяч рублей. Женщина познакомилась с жительницей села Марией Белокопытовой, когда приезжала в деревню к родственникам. После смерти отца ей досталась машина, которую Кириченко продала, а деньги отдала многодетной матери.
Белокопытова добавила к деньгам областной материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, на итоговую сумму она смогла купить дом в селе Новые Бобовичи.
Как пишет «РИА Новости», в доме есть три спальни, кухня, зал, ванная комната и туалет, а на участке — огород и баня. В доме провели капитальный ремонт. В помещении появились новые перегородки, пластиковые окна. Кроме того, в здание провели воду и газовое отопление.
Проводить ремонт им помогал настоятель местного храма. «Мы материал находили, а он по возможности оплачивал», — подчеркнула хозяйка дома. Как пишет издание, до этого большая семья ютилась в маленьком доме без водоснабжения, из-за чего женщина была вынуждена каждый день ходить к колонке.
Фото: pexels.com
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