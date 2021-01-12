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Женщина пожертвовала наследство на покупку дома для многодетной семьи

Социальный работник из Брянской области Людмила Кириченко подарила многодетной семье из села Софиевка крупную сумму денег, пожертвовав наследство, доставшееся ей после смерти отца.

Россиянка отдала матери-одиночке, воспитывающей шестерых детей, 200 тысяч рублей. Женщина познакомилась с жительницей села Марией Белокопытовой, когда приезжала в деревню к родственникам. После смерти отца ей досталась машина, которую Кириченко продала, а деньги отдала многодетной матери.

Белокопытова добавила к деньгам областной материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, на итоговую сумму она смогла купить дом в селе Новые Бобовичи.

Как пишет «РИА Новости», в доме есть три спальни, кухня, зал, ванная комната и туалет, а на участке — огород и баня. В доме провели капитальный ремонт. В помещении появились новые перегородки, пластиковые окна. Кроме того, в здание провели воду и газовое отопление.

Проводить ремонт им помогал настоятель местного храма. «Мы материал находили, а он по возможности оплачивал», — подчеркнула хозяйка дома. Как пишет издание, до этого большая семья ютилась в маленьком доме без водоснабжения, из-за чего женщина была вынуждена каждый день ходить к колонке.

Фото: pexels.com

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