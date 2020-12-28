Женщина после комы забыла о существовании детей на 30 лет
Женщине сейчас 54 года. В 1991 году она покинула английский город Борнмут, графство Дорсет, и уехала на Кипр, где пропала. Ее дети видели мать в последний раз перед отъездом. Много лет родственники британки безуспешно пытались ее найти. В декабре 2019 года сын Крег заявил о ее исчезновении в полицию английского графства Дорсет.
Правоохранительным органам удалось выяснить, что Ли-Трейси Майли попала в ДТП и впала в кому. Позже она очнулась, но из-за потери памяти не смогла вспомнить свою прежнюю жизнь.
Запросы в Департамент труда и пенсий дали некоторую информацию: выяснилось, что в 2003 году Майли жила в Лондоне, но после этого ее след потерялся. Кроме того, полиции удалось узнать, что в 2004 году она въехала в США и могла жить в штате Аризона.
Власти США провели адресную проверку, и в октябре 2020 года подтвердилось, что Майли в порядке. Следы пропавшей вели в Аризону, где она жила. Как рассказала Ли-Трейси после того, как вышла из комы, она отправилась в США в надежде найти свою семью, но безуспешно: ее семья переезжала много раз.
«Я провел много лет в поисках, и даже пытался обращаться на телевидение, чтобы найти мать. Наша семья хочет поблагодарить всю команду полицейских, которые помогли нам, и пожелать им всего самого лучшего», — уточнил Крег.
Фото: pexels.com
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