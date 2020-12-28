Женщина после комы забыла о существовании детей на 30 лет

Запросы в Департамент труда и пенсий дали некоторую информацию: выяснилось, что в 2003 году Майли жила в Лондоне, но после этого ее след потерялся. Кроме того, полиции удалось узнать, что в 2004 году она въехала в США и могла жить в штате Аризона.

Власти США провели адресную проверку, и в октябре 2020 года подтвердилось, что Майли в порядке. Следы пропавшей вели в Аризону, где она жила. Как рассказала Ли-Трейси после того, как вышла из комы, она отправилась в США в надежде найти свою семью, но безуспешно: ее семья переезжала много раз.

«Я провел много лет в поисках, и даже пытался обращаться на телевидение, чтобы найти мать. Наша семья хочет поблагодарить всю команду полицейских, которые помогли нам, и пожелать им всего самого лучшего», — уточнил Крег.