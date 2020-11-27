Женщина получила ожоги второй степени из-за взорвавшейся в руках резиновой грелки

«Как только грелка ударила меня по ногам, я поняла, что случилось, - сказала она. - Моя кожа не пузырилась, она просто начала отслаиваться. Я знала, что лучше всего принять холодный душ. Там оказалось слишком большое давление, кожа продолжала отслаиваться от меня».

Следующие 11 дней пациентка провела в больнице в Манчестере, где ей лечили ожоги. Энди вспоминает, что выглядела как «балерина, приготовленная на гриле»: британка была закутана в бинты и держалась за стойку в больнице во время сеансов физиотерапевта.

Жительница Сталибриджа, Манчестер, описала «невероятно болезненное» лечение. «Я была полностью набита обезболивающими таблетками. Медсестрам пришлось меня купать. Но я довольно упряма и не позволю этому случаю сбить меня с толку», - резюмировала она.