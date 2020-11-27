Женщина получила ожоги второй степени из-за взорвавшейся в руках резиновой грелки
41-летняя пострадавшая наблюдала, «как отрывается кожа». Британка смотрела телевизор и из-за холода в доме решила наполнить грелку кипятком. Через несколько секунд она почувствовала обжигающую боль в левой ноге и поняла, что грелка буквально взорвалась в ее руках.
Энди добралась до дивана, где «ругалась и кричала, как никто другой», прежде чем собраться с силами, чтобы принять холодный душ. Она позвонила в службу экстренной помощи и ее срочно доставили в больницу.
Woman, 41, ‘watched skin rip away’ after hot water bottle exploded and left her with second-degree burnshttps://t.co/XaBsbCsAuS pic.twitter.com/y58oQtL8UC— The Scottish Sun (@ScottishSun) November 26, 2020
«Как только грелка ударила меня по ногам, я поняла, что случилось, - сказала она. - Моя кожа не пузырилась, она просто начала отслаиваться. Я знала, что лучше всего принять холодный душ. Там оказалось слишком большое давление, кожа продолжала отслаиваться от меня».
Следующие 11 дней пациентка провела в больнице в Манчестере, где ей лечили ожоги. Энди вспоминает, что выглядела как «балерина, приготовленная на гриле»: британка была закутана в бинты и держалась за стойку в больнице во время сеансов физиотерапевта.
Жительница Сталибриджа, Манчестер, описала «невероятно болезненное» лечение. «Я была полностью набита обезболивающими таблетками. Медсестрам пришлось меня купать. Но я довольно упряма и не позволю этому случаю сбить меня с толку», - резюмировала она.
Фото: pexels.com
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