Женщина по ошибке покрасила собаку и сделала ее звездой в Сети

Владелица четвероного пушистика, менеджер по связям с общественностью Ким Дарби из британского города Рагли, хотела придать своему псу праздничное настроение, немного украсив его. Декстер всегда был избалован собачьими нарядами, что хозяйка решила: краска для меха будет забавной идеей на Новый год.

Она решила покрасить шерсть питомца на Рождество и ошиблась средством. Вместо тоника для «собачьих волос» женщина применила перманентную краску. В итоге 16-месячный Декстор надолго стал обладателем красных ушей.