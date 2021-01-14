Женщина по ошибке покрасила собаку и сделала ее звездой в Сети
Фото: Facebook/Kym Darby
Владелица четвероного пушистика, менеджер по связям с общественностью Ким Дарби из британского города Рагли, хотела придать своему псу праздничное настроение, немного украсив его. Декстер всегда был избалован собачьими нарядами, что хозяйка решила: краска для меха будет забавной идеей на Новый год.
Она решила покрасить шерсть питомца на Рождество и ошиблась средством. Вместо тоника для «собачьих волос» женщина применила перманентную краску. В итоге 16-месячный Декстор надолго стал обладателем красных ушей.
«Я потратила 25 фунтов стерлингов (около 2,5 тысячи рублей) на краситель и тщательно изучила состав, чтобы убедиться, что он на 100% безопасен для животного, веганский, содержит только натуральные ингредиенты и так далее, - признается 51-летняя Дарби. - Я была настолько сосредоточена на ингредиентах, что полностью пропустила характеристики и сроки».
Грумер объяснил нерадивой хозяйке Декстора, что красноухой собака останется еще год, пока шерсть полностью не отрастет заново. Ким и ее возлюбленный Стив купили Декстеру пальто с капюшоном. «Стив отказывается выгуливать его при дневном свете», - уточнила Дарби. К необычной собаке приковано внимание и в Сети, и на улице – все умиляются ее красным ушам, а некоторые ругают хозяйку. «Теперь Декстера можно увидеть со Стивом на улице только после наступления темноты», - смеется женщина.
Фото: Facebook/Kym Darby, pexels.com
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