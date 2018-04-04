Женщина открыла стрельбу в генеральном офисе YouTube

Внимание мировых СМИ приковано к трагическим событиям в США: в генеральном офисе видеохостинга YouTube произошла стрельба. Вечером во вторник в здание ворвалась вооруженная женщина и застрелила трех сотрудников компании, а затем совершила самоубийство.
Нападавшую идентифицировали как 39-летнюю Насим Агдам, родом из Ирана. Она была социальной активисткой и боролась за права животных.
Недавно мисс Агдам опубликовала в своем микроблоге видео, в котором яростно возмущалась тем, что YouTube подверг цензуре один из ее роликов, а также задержал оплату за размещение рекламы. Полицейские считают, что именно этот факт и стал мотивом жестокого преступления.
Фото: Facebook, Instagram, Twitter, Global Look Press