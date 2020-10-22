Женщина нашла дома набитый человеческими зубами сундук и узнала страшную тайну

«В семье моего мужа существует чрезвычайно причудливый набор ритуалов, связанных со смертью и похоронами. Они из Уэльса, но я не думаю, что это связано с культурой. Я не нашла обоснование этим традициям ни в культуре, ни в религии здешних мест. Думаю, они просто сборище чудаков», - пришла к выводу автор.

Больше всего пользователя напугало то, что такая же судьба ждет и ее зубы. По мнению мужа, зубы его супруги достанутся их совместным детям, а после их кончины также отправятся в семейный «клад». «Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале, — подчеркнула недовольная женщина. — Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру». В комментариях пользователя встали на сторону автора. Они признались, что как и автор поста, живут в в Уэльсе, но никогда не слышали о подобной традиции.