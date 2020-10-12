Женщина нашла кольцо мужа, утонувшее в пруду 53 года назад
Украшение она обнаружила на дне пруда. 16-летний Стив Роуэлл потерял купленное к выпускному вечеру кольцо в 1967 году. Оно выпало, когда молодой человек бросал камни в пруд Дрюс. Уже спустя несколько лет мужчина рассказал об исчезнувшем кольце супруге Кэти. Она удивилась, что муж даже не попытался отыскать его, на что Стив заявил, что не верит в такую возможность.
Кэти вспомнила о кольце после три десятилетия, в 2019 году. На тот момент она состояла в браке с Роуэллом уже 31 год. Женщина вместе с дочерью направилась к пруду. Они также привлекли к «приключениям» друга, у которого был металлоискатель.
По словам Стива, глубина пруда, там, где утонуло кольцо, около 1,8 метра. Из-за засухи много лет спустя уровень воды снизился примерно на 60 сантиметров. «Мой муж пошел с нами и показал место, где, как он помнил, было потеряно кольцо. После этого он ушел смотреть футбол», — объяснила Кэти.
Кольцо нашли после нескольких часов поисков. Как уточнила Кэти, 69-летний Стив был так ошеломлен, увидев кольцо на руке жены, что потерял дар речи. Сам мужчина уже не смог надеть его на палец. «Я сказала ему: о, дорогой, может, оно сжалось от воды», - пошутила Кэти.
Фото: Pixabay.com
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