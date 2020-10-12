Женщина нашла кольцо мужа, утонувшее в пруду 53 года назад

Украшение она обнаружила на дне пруда. 16-летний Стив Роуэлл потерял купленное к выпускному вечеру кольцо в 1967 году. Оно выпало, когда молодой человек бросал камни в пруд Дрюс. Уже спустя несколько лет мужчина рассказал об исчезнувшем кольце супруге Кэти. Она удивилась, что муж даже не попытался отыскать его, на что Стив заявил, что не верит в такую возможность.

Кэти вспомнила о кольце после три десятилетия, в 2019 году. На тот момент она состояла в браке с Роуэллом уже 31 год. Женщина вместе с дочерью направилась к пруду. Они также привлекли к «приключениям» друга, у которого был металлоискатель.