Женщина годами страдала от депрессии и накопила дома 27 тонн мусора

На помощь женщине пришли ее соседи Крэг и Сара, заметившие, что она никогда не выносит мусор. Сильвия призналась им, что долгие годы чувствует себя ненужной и безнадежной. В итоге она впустила в дом своего соседа Крэга.

Ошарашенные соседи начали искать организации, которые могли бы спасти американку. Волонтеры Community Bees Михаэла и Паулина помогли Сильвии очистить и отремонтировать дом. Они до сих пор навещают Сильвию каждую неделю. «Мы болтаем, смеемся и наслаждаемся компанией друг друга. Им можно просто позвонить, и они придут», — подчеркнула американка. Женщина лечится от депрессии и посещает психолога.