Женщина годами страдала от депрессии и накопила дома 27 тонн мусора
60-летняя жительница Нью-Йорка десятилетиями страдала от расстройства психического здоровья и никого не впускала в свой дом. За годы одиночества она накопила 27 тонн мусора, который заблокировал доступ в ванную, кухню, спальни и другие помещения. Мусор был сложен в жилище от пола до потолка, фактически в дом нельзя было войти.
Фото: pixabay.com
«Я спала на кипе мусора и пользовалась ванной комнатой, только если пролезала через мусор. У меня не было кухни, потому что я не могла добраться до нее. У меня не было крана, так как я не могла подойти к холодильнику или к морозилке. Я просто сидела перед входом в дом целыми днями», — вспоминает Сильвия. Из-за скопления хлама американка была вынуждена выживать на небольшой площадке около лестницы.
На помощь женщине пришли ее соседи Крэг и Сара, заметившие, что она никогда не выносит мусор. Сильвия призналась им, что долгие годы чувствует себя ненужной и безнадежной. В итоге она впустила в дом своего соседа Крэга.
Ошарашенные соседи начали искать организации, которые могли бы спасти американку. Волонтеры Community Bees Михаэла и Паулина помогли Сильвии очистить и отремонтировать дом. Они до сих пор навещают Сильвию каждую неделю. «Мы болтаем, смеемся и наслаждаемся компанией друг друга. Им можно просто позвонить, и они придут», — подчеркнула американка. Женщина лечится от депрессии и посещает психолога.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!