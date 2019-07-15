Жених и невеста: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе

Известно, что на свадьбе будут присутствовать только самые близкие. Репетиция торжества уже состоялась в Москве.

Напомним, Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой, с которым у него растет дочь Маша, и на актрисе Надежде Михалковой, она родила ему дочь и сына. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.