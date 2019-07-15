logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жених и невеста: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева скоро свяжут себя узами брака

Фото: Instagram
Для каждого из них брак станет третьим.

37-летний Резо Гишинеишвили и 35-летняя Надежда Оболенцева скоро станут мужем и женой. «СтарХит» сообщает, что пара готовится к скорой свадьбе. Отношения режиссера и светской львицы начались меньше двух лет назад. Долгое время они скрывались, но появившись однажды вместе на мероприятии, подтвердили слухи о романе.

Известно, что на свадьбе будут присутствовать только самые близкие. Репетиция торжества уже состоялась в Москве.

Напомним, Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой, с которым у него растет дочь Маша, и на актрисе Надежде Михалковой, она родила ему дочь и сына. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...