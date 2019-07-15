Жених и невеста: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе

37-летний Резо Гишинеишвили и 35-летняя Надежда Оболенцева скоро станут мужем и женой. «СтарХит» сообщает, что пара готовится к скорой свадьбе. Отношения режиссера и светской львицы начались меньше двух лет назад. Долгое время они скрывались, но появившись однажды вместе на мероприятии, подтвердили слухи о романе.
Известно, что на свадьбе будут присутствовать только самые близкие. Репетиция торжества уже состоялась в Москве.
Напомним, Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой, с которым у него растет дочь Маша, и на актрисе Надежде Михалковой, она родила ему дочь и сына. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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