Жена Леонида Ярмольника попала в больницу с двусторонней пневмонией

Супругу Леонида Ярмольника Оксану, известного дизайнера и художника по костюмам, госпитализировали из-за осложнений после коронавируса. У женщины обнаружена двухсторонняя пневмония. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Коронавирус у нее обнаружили 25 октября, она проходила лечение на дому. Однако позже она почувствовала себя хуже и врачи приняли решение госпитализировать ее. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас Оксана Ярмольник находится под наблюдением врачей и проходит лечение от двусторонней пневмонии, ее состояние оценивается как тяжелое.

Коронавирус поразил уже многих знаменитостей: Кристину Асмус, Дарью Мельникову, Анну Семенович, Ксению Собчак, Божену Рынску и других.

На днях из больницы после выздоровления от коронавируса выписали Евгения Петросяна. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, юморист чувствует себя хорошо.

Оксана Ярмольник, супруга продюсера и актера Леонида Ярмольника, была последней возлюбленной Владимира Высоцкого. Она была с ним также в ту злополучную ночь, когда Высоцкого не стало. Его квартиру она навсегда покинула сразу после похорон, не забрав ни личных вещей, ни даже документов.