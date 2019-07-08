Жена футболиста Таня Джонс умерла после долгой борьбы с раком

В минувшие выходные стало известно о смерти Тани Джонс — жены бывшего полузащитника сборной Уэльса, ныне актера Винни Джонса. Женщина скончалась 6 июля в 8:46 утра в Лос-Анджелесе, на 54-ом году жизни.

«Таня тихо ушла из жизни в своем доме. Винни, их дочь и другие члены семьи были рядом», — гласит официальное сообщение.

Таня и Винни прожили вместе 25 лет, практически все это время они боролась за жизнь. В 21-летнем возрасте женщина перенесла операцию на сердце. Спустя несколько лет врачи поставили ей диагноз — рак шейки матки.

Скончалась она от меланомы — самого опасного вида рака кожи. Этот диагноз был поставлен обоим супругам в 2013 году, но сильный организм Винни сумел справиться с болезнью, а ослабленный Тани — нет.