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Жена футболиста Алана Дзагоева сбежала с двумя детьми

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Алан Дзагоев

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Зарема Дзагоева уличила мужа в измене, объясняют инсайдеры.

28-летнему полузащитнику сборной России Алану Дзагоеву несказанно повезло: красавица супруга, двое прекрасных детишек, шесть лет «семейного стажа». Всего этого он может лишиться. Сегодня прессе стало известно о скандале в семье: жена спортсмена забрала детей и уехала из Москвы.

Инсайдеры предполагают, что Зарема Дзагоева уличила мужа в измене. «Слышала, что жена застукала Алана с какой-то молоденькой девчонкой и приревновала», — цитирует EG.ru знакомую молодой женщины. Кроме этого, футболист может позволить себе проводить время в стриптиз-клубах и кальянных, что отрицательно сказывается на климате в семье. Знакомая Заремы подчеркнула, что отношения в семье давно оставляют желать лучшего: «Алан, когда выпьет, слетает с катушек. Из-за этого все конфликты. Может даже оскорбить жену. А Зарема — гордая, такое не прощает».

Мать Заремы на ее стороне. Знакомые утверждают, что она относится к этому союзу скептически, считая что футболист, несмотря на все его достижения, — не лучшая пара для ее девочки.

Отец Алана подтвердил, что ссора в паре имела место быть, но не стал вдаваться в подробности.

Сами виновники скандала предпочитают не комментировать происходящее. Останутся ли они вместе или станут воспитывать детей — пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага — врозь, покажет время.

Фото: instagram, ok, MaksimKonstantinov/globallookpress; видео: Сборная России по футболу на YouTube

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