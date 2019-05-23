Жена, дочь и близкие друзья поздравили Валентина Юдашкина с правительственной наградой

«Мой дорогой! Поздравляем с Правительственной наградой орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени», — поздравила дизайнера супруга Марина.

«Дорогой мой и крутой папуля, поздравляю тебя с Орденом за заслуги перед Отчеством 3-й степени! Ты наш пример и двигатель , за тобой мы стремимся и идем только вперед», — написала его дочь Галина.