Жена, дочь и близкие друзья поздравили Валентина Юдашкина с правительственной наградой

В минувший четверг Валентин Юдашкин получил высокую награду — Владимир Путин вручил ему орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени.
«Москва ! Кремль 23 мая....», — написал он.
«Мой дорогой! Поздравляем с Правительственной наградой орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени», — поздравила дизайнера супруга Марина.
«Дорогой мой и крутой папуля, поздравляю тебя с Орденом за заслуги перед Отчеством 3-й степени! Ты наш пример и двигатель , за тобой мы стремимся и идем только вперед», — написала его дочь Галина.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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