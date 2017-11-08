Жена Андрея Гайдуляна рассказала о предательстве супруга
Несколько дней назад стало известно о грядущем разводе звезды сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрея Гайдуляна и его супруги Дианы Очиловой. Друзья из окружения пары рассказали порталу StarHit, что супруги действительно собираются разойтись.
Сегодня в Instagram появился неоднозначный видеоролик, снятый в ванной. Диана в белом платье и с густо накрашенными глазами принимает ванну при свечах, а на фоне звучит стихотворение о предательстве. «Творческий выброс Делюсь с Вами, своим душевным взрывом. Не просто .. Думаю, увидев это видео, я буду понята не только теми, кто переживает похожее, но и теми, кого благословила судьба. Может кто-то знает, как утешить боль?» — гласит подпись к видеоролику.
Многочисленные подписчики поддержали Диану в комментариях: «От душевной боли нет лекарств, нет каких-то средств ,которые по щелчку сделали тебя душевно здоровой...милая,это банально,но только время способно вылечить кровоточащую душу!», «Понимаю, очень тяжело быть эмоциональным человеком и пропускать все через себя! Время не лечит, оно просто притупляет боль. Надо находить в себе силы,чтобы жить с этим, постоянно переключаясь от этой боли», «Да,порой судьба жестока с нами ,но всё это хоть и тяжело,но переживаемо. Диана, многие девочки,кто переживал подобное мысленно с тобой».
Напомним, Андрей Гайдулян и Диана Очилова встречались с 2009 года и планировали сыграть свадьбу в 2015 году. Однако диагноз «лимфома Ходжкина» нарушил планы влюбленных — в течение полугода Андрею пришлось проходить курс лечения в Германии. Диана все время была рядом с актером. В сентябре 2016 года пара зарегистрировала свои отношения.
Фото: Instagram