Неоднозначный видеоролик появился в Instagram Дианы Очиловой.

Несколько дней назад стало известно о грядущем разводе звезды сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрея Гайдуляна и его супруги Дианы Очиловой. Друзья из окружения пары рассказали порталу StarHit, что супруги действительно собираются разойтись.

Сегодня в Instagram появился неоднозначный видеоролик, снятый в ванной. Диана в белом платье и с густо накрашенными глазами принимает ванну при свечах, а на фоне звучит стихотворение о предательстве. «Творческий выброс Делюсь с Вами, своим душевным взрывом. Не просто .. Думаю, увидев это видео, я буду понята не только теми, кто переживает похожее, но и теми, кого благословила судьба. Может кто-то знает, как утешить боль?» — гласит подпись к видеоролику.