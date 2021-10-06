Ждать ли нового локдауна в России из-за коронавируса

Дмитрий Песков отметил, что все регионы РФ в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщают «РИА Новости».

«В приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. То есть, конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

На протяжении последних пяти дней в России регистрируют более 25 тысяч заболевших, за последние сутки зарегистрировано 25 133 новых случаев заражения. Также зафиксировано 929 смертей за сегодня — это антирекордные показатели за весь период пандемии.

До сих пор главным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация, на сегодняшний день получили обе прививки 91 588 212 россиян.