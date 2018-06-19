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«Жалкий одинокий старик в оранжевых легинсах»: скандальный рэпер унизил Сергея Шнурова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слава КПСС

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Известный молодой рэпер Слава КПСС снял видео на свой новый короткий трек «Матильда», в котором в пух и прах раскритиковал Сергея Шнурова за его разрыв с супругой.

Совсем недавно Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе. Супруги прожили в браке 8 лет. При этом и шоу-бизнес, и поклонники разделились на два лагеря. Одни поддерживают Шнурова, другие же — считают его расставание с женой банальным пиаром.

В числе последних, по всей видимости, оказался и рэпер Слава КПСС. На днях он представил на суд слушателей новый трек «Матильда», где высмеивает личную жизнь лидера группировки «Ленинград». Например, в песне есть такие строчки: «Сережа Шнуров предал жену. Не было бы никого, кто это опроверг. Недельку поныл, что прос*** мечту: «Дорогая, такой конченый человек». Он также называет Шнурова «мужчиной легкого поведения» и «жалким одиноким стариком».

Многие предполагают, что Шнуров не оставит без ответа столь язвительное обращение дерзкого коллеги, однако пока он предпочитает хранить молчание. Добавим, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялись слухи об изменах Сергея жене, однако в одном из недавних интервью рокер заявил, что именно у Матильды появился другой мужчина.

Фото: Instagram

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