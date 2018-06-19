«Жалкий одинокий старик в оранжевых легинсах»: скандальный рэпер унизил Сергея Шнурова

Совсем недавно Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе. Супруги прожили в браке 8 лет. При этом и шоу-бизнес, и поклонники разделились на два лагеря. Одни поддерживают Шнурова, другие же — считают его расставание с женой банальным пиаром.

В числе последних, по всей видимости, оказался и рэпер Слава КПСС. На днях он представил на суд слушателей новый трек «Матильда», где высмеивает личную жизнь лидера группировки «Ленинград». Например, в песне есть такие строчки: «Сережа Шнуров предал жену. Не было бы никого, кто это опроверг. Недельку поныл, что прос*** мечту: «Дорогая, такой конченый человек». Он также называет Шнурова «мужчиной легкого поведения» и «жалким одиноким стариком».