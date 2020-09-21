Зендая в платье с блестящим верхом и пышной юбкой стала триумфатором «Эмми»

Лидером по общему количеству наград стал сериал «Хранители», собравший десять статуэток. Триумфатором среди комедий — «Шиттс Крик» про обедневшую семью, вынужденную начать новую жизнь в провинциальном городке. Лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники».

Картина «Аполло» получила главный приз в номинации «Лучший документальный фильм», передача «События прошлой недели с Джоном Оливером» признана «Лучшим разговорным шоу», «Лучший телефильмом» был назван «Безупречный». Зендая забрала награду как «Лучшая актриса драматического сериала» за «Эйфорию». Лучшим драматическим актером стал Джереми Стронг, сыгравший в сериале «Наследники».