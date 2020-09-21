Зендая в платье с блестящим верхом и пышной юбкой стала триумфатором «Эмми»
Фото: Youtube
Из-за пандемии коронавируса церемония была организована в необычном формате: все ведущие соблюдали социальную дистанцию, а гости появлялись в прямом эфире из своих домой. Ведущий Джимми Киммел пошутил, что мероприятие надо было переименовать в «ПандЭмми». Дресс-код каждый выбрал по-своему... Так, Зендая нарядилась в эффектное платье с блестящим верхом и пышной юбкой от Кристофера Джона Роджерса, а актрисы из «Удивительной миссис Мейзел» выбрали красивые пижамы.
Лидером по общему количеству наград стал сериал «Хранители», собравший десять статуэток. Триумфатором среди комедий — «Шиттс Крик» про обедневшую семью, вынужденную начать новую жизнь в провинциальном городке. Лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники».
Картина «Аполло» получила главный приз в номинации «Лучший документальный фильм», передача «События прошлой недели с Джоном Оливером» признана «Лучшим разговорным шоу», «Лучший телефильмом» был назван «Безупречный». Зендая забрала награду как «Лучшая актриса драматического сериала» за «Эйфорию». Лучшим драматическим актером стал Джереми Стронг, сыгравший в сериале «Наследники».
Список победителей Emmy Awards 2020:
Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик» (Schitt's Creek)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Юджин Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара, «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Дэниел Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
Лучший драматический сериал — «Наследники» (Succession)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендая, «Эйфория» (Euphoria )
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап, «Утреннее шоу» (The Morning Show)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark)
Лучший телефильм — «Безупречный» (Bad Education)
Лучший мини-сериал — «Хранители» (Watchmen)
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True)
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Реджина Кинг, «Хранители»
Фото: yotube, eastnews
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