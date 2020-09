Зендая в платье с блестящим верхом и пышной юбкой стала триумфатором «Эмми»

Список победителей Emmy Awards 2020:

Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик» (Schitt's Creek)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Дэниел Леви, «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Энни Мерфи, «Шиттс Крик»

Лучший драматический сериал — «Наследники» (Succession)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джереми Стронг, «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендая, «Эйфория» (Euphoria )

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап, «Утреннее шоу» (The Morning Show)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark)

Лучший телефильм — «Безупречный» (Bad Education)

Лучший мини-сериал — «Хранители» (Watchmen)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме — Реджина Кинг, «Хранители»