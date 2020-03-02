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«Здоровье не позволяет»: 23-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова завершила карьеру

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Аделина Сотникова

Фото: Instagram

Спортсменка не участвовала в соревнованиях последние четыре года.

23-летняя Аделина Сотникова, ставшая первой олимпийской чемпионкой России в женском одиночном катании, объявила о завершении спортивной карьеры.

«С профессиональным спортом точно все, потому что я хочу быть здоровой, счастливой, — заявила спортсменка в программе «Судьба человека». — Мне грустно и тяжело это говорить. Я буду радовать поклонников, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования. У меня сердце разрывается, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Всем большое спасибо за поддержку, за любовь, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».

Аделина Сотникова занималась в школе московского ЦСКА в 2004-2017 годах под руководством Елены Буяновой. В первенстве России среди юниоров она приняла участие в сезоне 2007/08, но заняла только 10 место. Но уже через два года она выиграла первенство, сообщает ТАСС. В 2008 году 12-летняя Сотникова приняла участие в первом для себя чемпионате России среди взрослых и завоевала золотую медаль. Аделина стала второй фигуристкой в истории, кто смог завоевать золото в столь юном возрасте. Первой была ее тренер Елена Буянова.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Сотникова обошла фаворитку из Юной Кореи и завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой, кто получил золото среди российских спортсменов в этом виде соревнований.

Фото и видео: Instagram

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