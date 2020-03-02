«Здоровье не позволяет»: 23-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова завершила карьеру

Аделина Сотникова занималась в школе московского ЦСКА в 2004-2017 годах под руководством Елены Буяновой. В первенстве России среди юниоров она приняла участие в сезоне 2007/08, но заняла только 10 место. Но уже через два года она выиграла первенство, сообщает ТАСС. В 2008 году 12-летняя Сотникова приняла участие в первом для себя чемпионате России среди взрослых и завоевала золотую медаль. Аделина стала второй фигуристкой в истории, кто смог завоевать золото в столь юном возрасте. Первой была ее тренер Елена Буянова.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Сотникова обошла фаворитку из Юной Кореи и завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой, кто получил золото среди российских спортсменов в этом виде соревнований.